Τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου μπήκε σε πλοίο το F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, με σκοπό να αποχωρήσει από το νησί.

Κατά τις 02:00 έβαλαν το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries, έξι ημέρες μετά το περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.

Βίντεο από την αποχώρηση του F-16 από τη Ζάκυνθο:

Υπενθυμίζουμε πως στις 8 Ιουλίου, ο πιλότος, που ενεργοποίησε το σύστημα εκτίναξης και σώθηκε, προσγείωσε αναγκαστικά το F-16, καθώς υπήρχε ένδειξη πυρκαγιάς.

Από την περασμένη Πέμπτη, έφτασε στη Ζάκυνθο πολυπληθές κλιμάκιο για να απομακρύνει τον πιλότο από τον διάδρομο που έπεσε, ενώ η Πυροσβεστική προσπαθούσε να σβήσει την φωτιά που προκάλεσε το F-16 κατά την πρόσκρουση, μια επιχείρηση που διήρκησε πολλές ώρες.

Εικόνες του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας να μπαίνει μέσα στο πλοίο:

Το αεροσκάφος αποσυναρμολογήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (15-07) συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γ. Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Κ.Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ».

Πηγή: Imera Zante