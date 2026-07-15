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Τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου μπήκε σε πλοίο το F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, με σκοπό να αποχωρήσει από το νησί.

Κατά τις 02:00 έβαλαν το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries, έξι ημέρες μετά το περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.

Βίντεο από την αποχώρηση του F-16 από τη Ζάκυνθο:

 

Υπενθυμίζουμε πως στις 8 Ιουλίου, ο πιλότος, που ενεργοποίησε το σύστημα εκτίναξης και σώθηκε, προσγείωσε αναγκαστικά το F-16, καθώς υπήρχε ένδειξη πυρκαγιάς.

Από την περασμένη Πέμπτη, έφτασε στη Ζάκυνθο πολυπληθές κλιμάκιο για να απομακρύνει τον πιλότο από τον διάδρομο που έπεσε, ενώ η Πυροσβεστική προσπαθούσε να σβήσει την φωτιά που προκάλεσε το F-16 κατά την πρόσκρουση, μια επιχείρηση που διήρκησε πολλές ώρες.

Εικόνες του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας να μπαίνει μέσα στο πλοίο:

Μια νταλίκα μετέφερε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας

Μπήκε στο πλοίο και απομακρύνθηκε από το νησί

Το αεροσκάφος που πραγματοποίησε πριν από μια εβδομάδα αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

Το αεροσκάφος αποσυναρμολογήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (15-07) συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γ. Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Κ.Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ».

Πηγή: Imera Zante

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