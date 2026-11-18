Μέτρα κατά του αστυνομικού που εμπλέκεται στον τραυματισμό διαδηλώτριας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου παίρνει η Ελληνική Αστυνομία, ενώ παράλληλα εξετάζει και το ενδεχόμενο να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Σε πρώτη φάση ανακοινώθηκε επισήμως η μετακίνησή του από την μονάδα των ΜΑΤ.

Το χρονικό του περιστατικού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/11) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), κατά την ολοκλήρωση της πορείας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η στιγμή της έντασης, κατά την οποία ο αστυνομικός των ΜΑΤ χτυπά μια γυναίκα διαδηλώτρια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες από διασώστες.

Η επίσημη έρευνα και η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού προκάλεσε την αντίδραση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας (ΕΔΕ) τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε ποινικό επίπεδο για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε με σαφήνεια πως «ό,τι και αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογείται βία σε άτομα που αποχωρούσαν», επιβεβαιώνοντας ότι για την υπόθεση θα κινηθεί και η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Το βίντεο με το εν ψυχρώ χτύπημα στο κεφάλι της νεαρής γυναίκας

Το αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει ξεκάθαρα, τον αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπάει εν ψυχρώ με γκλοπ νεαρή διαδηλώτρια στο κεφάλι και να την «ψεκάζει» με χημικό, επιδεικνύοντας… υπερβάλλοντα ζήλο στην «εκτέλεση των καθηκόντων του».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Αναλυτικά το πλήρες κείμενο:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).