Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτου αυτής, στο νεοσύστατο χώρο του «Ιωνικού Κέντρου» στη Νέα Ιωνία (Λεωφ. Ηρακλείου 141).

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, παραμονή της εορτής, και ώρα 5:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη μετακομιδή του αφθάρτου Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του στο «Ιωνικό Κέντρο».

Ακολούθως θα τελεσθούν η Ακολουθία των Θυρανοιξίων και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

Ανήμερα της εορτής, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το πρωί, θα τελεσθεί η πρώτη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της ιδίας ημέρας, 3 Νοεμβρίου και ώρα 7:00μ.μ., με τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολιτισμού και Νεολαίας του «Ιωνικού Κέντρου», με αφορμή την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.