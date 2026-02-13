Τις εντυπώσεις και τα βλέμματα των περαστικών έκλεψε μια παρέα νεαρών γυναικών στη Θεσσαλονίκη, την Τσικνοπέμπτη, οι οποίες εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και φωτογραφήθηκαν μαζί με τον «Φραπέ»!

Η εικόνα του ThessPost.gr είναι χαρακτηριστική. Οι νεαρές κοπέλες φόρεσαν τη χαρακτηριστική στολή των προβάτων, ενώ στα χέρια τους κρατούν πλακάτ που αναγράφει «ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακριβώς από δίπλα, ένας νεαρός με το μουστάκι αναπαριστά τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο… και Φραπέ.