Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Μεταμόρφωση, δίπλα από το χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, με αφορμή ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό οδικής προτεραιότητας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα λογομάχησε με έναν Έλληνα οδηγό αυτοκινήτου, για το ποιος θα περάσει πρώτος.

Το λεκτικό επεισόδιο σύντομα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Και οι δύο άνδρες κάλεσαν ενισχύσεις από φίλους τους, που βρίσκονταν στο γλέντι. Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασαν περίπου 20 άτομα – Έλληνες και Αλβανοί – και ξεκίνησε άγρια συμπλοκή, κατά την διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα: οι δύο αρχικά εμπλεκόμενοι οδηγοί και ακόμη τρεις Αλβανοί υπήκοοι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, οι τέσσερις στο ΚΑΤ και ο πέμπτος σε ιδιωτική κλινική. Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο και αναζητείται από την αστυνομία προκειμένου να δώσει κατάθεση. Ο 26χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, που φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα, παραμένει νοσηλευόμενος στο ΚΑΤ, όπως και δύο ακόμη ομοεθνείς του.

Οι τελευταίοι κατέθεσαν πως δεν συμμετείχαν στον καυγά, αλλά προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες, δεχόμενοι επίθεση με μαχαίρι. Οι τρεις νοσηλευόμενοι Αλβανοί βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα για το αν θα προχωρήσει σε συλλήψεις. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.