Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα του Σαββάτου για συμπλοκή 100 ατόμων σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι.

Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό δεν συνδέεται με το κρητικό γλέντι, ενώ φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά οπαδικής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.