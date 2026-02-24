Μεταξουργείο 2026, οδός Ακομινάτου. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν τριτοκοσμικές καταστάσεις, καθώς καθημερινά έρζονται αντιμέτωποι με ακαθαρσίες, παλιά ρούχα στο πεζοδρόμιο και μολυσμένες σύριγγες…

«Ζούμε ένα εφιάλτη», λένε χαρακτηριστικά στη «Ζούγκλα».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι ότι εξαρτημένα άτομα καταλαμβάνουν τις εισόδους των πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν πολλές φορές να μπουν στα σπίτια τους, ή ακόμη και να βγουν από αυτά.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» με εξαρτημένα άτομα να κάνουν χρήση έξω από εισόδους σπιτιών:

Η κατάσταση είναι ανυπόφορη, λένε οι κάτοικοι, με ακαθαρσίες, παλιά ρούχα και μολυσμένες σύριγγες, κάτι που επιβεβαιώνει το πιο κάτω βίντεο:

«Η αστυνομία δεν ήρθε ποτέ»

Κάτοικος περιέγραψε το πρόβλημα στη «Ζούγκλα»:

«Το περασμένο Σάββατο αποφάσισα να βγω για ένα ποτό στις 2 η ώρα το βράδυ, και υπήρχαν μπροστά στην είσοδο χρήστες ουσιών. Πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία επώνυμα, για να έρθει να κάνει κάτι, για να μπορέσω να βγω με ασφάλεια από την πολυκατοικία, αλλά κανείς δεν ήρθε. Έπειτα από προσπάθεια, κατάφερα να βγω και γύρισα στο σπίτι μου, ύστερα από λίγες ώρες. Οι ίδιοι χρήστες ήταν και πάλι στην είσοδο. Η Αστυνομία δεν ήρθε ποτέ, αγνόησε την κλήση μου. Ένα άλλο πρωί, μαζί με την καθαρίστρια του ξενοδοχείου που βρίσκεται δίπλα, πήραμε μια σακούλα και μαζεύαμε σκουπίδια και σύριγγες από το πεζοδρόμιο.

Κάνουμε συνεχώς κλήσεις στην Αστυνομία, αλλά δυστυχώς ή έρχονται έπειτα από αρκετή ώρα, ή δεν έρχονται καθόλου.

Στην πολυκατοικία μένουν και οικογένειες με μικρά παιδιά. Κάθε μέρα είμαστε αναγκασμένοι να καθαρίζουμε το πεζοδρόμιο και να πλένουμε για να έχουμε μια καθαρή είσοδο, καθώς ούτε ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίνεται στο πρόβλημα με την καθαριότητα. Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη.

Πριν από δύο εβδομάδες οι χρήστες ναρκωτικών φώναζαν μέσα στη νύχτα, γιατί ήταν σε κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Όταν τους φωνάξαμε να κάνουν ησυχία, μας πέταξαν πέτρες στο μπαλκόνι.

Δεν έχουμε τίποτα με τα τοξικοεξαρτημένα άτομα. Ας πάνε σε κάποιο άλλο σημείο, μακριά από σπίτια. Το μόνο που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς φόβο στα σπίτια μας».

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή















«Έχω AIDS, μη με πλησιάζεις»

Ο κάτοικος της περιοχής, κ. Γιώργος Βαίγιος μίλησε επώνυμα στη «Ζούγκλα» για την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί. «Καθαρίζουμε σύριγγες. Ο Δήμος Αθηναίων ή έρχεται μετά από τέσσερις ημέρες για να καθαρίσει, ή δεν έρχεται καθόλου. Το ίδιο και η Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι έχουμε προβεί σε επώνυμες καταγγελίες. Καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι, όμως κι εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν έχουμε ούτε καθαριότητα, αλλά ούτε και ασφάλεια».

Επίσης καταγγέλλει ότι πολλές φορές οι κάτοικοι δεν μπορούν να μπουν στο σπίτι τους ή και να βγουν από αυτό, εξαιτίας των χρηστών ναρκωτικών. Περιγράφει μάλιστα τι του είπε ένα από τα εξαρτημένα άτομα όταν θέλησε να ανοίξει την πόρτα: «Έχω AIDS, μη με πλησιάζεις».

Δείτε τι είπε στην κάμερα της «Ζούγκλας» ο κ. Γιώργος Βαίγιος: