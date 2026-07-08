Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε μετατρέψει διαμέρισμα στο Μεταξουργείο σε «στρατηγείο» παρασκευής, νόθευσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις ο 39χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και κατάλαβε ότι επίκειται έλεγχος, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Η αντίδραση των ανδρών της ΔΙ.ΑΣ. όμως ήταν ακαριαία· τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν σε κοντινή απόσταση. Στην κατοχή του βρέθηκαν αρχικά 60 φαρμακευτικά δισκία καθώς και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Η έφοδος στο διαμέρισμα και τα ευρήματα

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται αμέσως μετά, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς στην ίδια περιοχή.

Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε έναν μεγάλο όγκο υλικών και επαγγελματικού εξοπλισμού, που αποδεικνύουν την παράνομη δραστηριότητά του στην παραγωγή και τυποποίηση ναρκωτικών δόσεων.

Συγκεκριμένα, εντός του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 417 γραμμάρια χημικής ουσίας, κατάλληλης για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών,

και 417 γραμμάρια χημικής ουσίας, κατάλληλης για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών, 51,6 γραμμάρια κοκαΐνης,

κοκαΐνης, Ειδικός εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Δύο μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούνταν για τις προσμείξεις,

Πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη μετέπειτα διανομή,

Επιπλέον 1.000 ευρώ σε μετρητά.

Στον Εισαγγελέα ο διακινητής

Με τις βαριές κατηγορίες της παραγωγής, νόθευσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να τον βαραίνουν, ο 39χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος του δικτύου του, καθώς και το αν υπήρχαν συνεργοί που τον προμήθευαν με τις τεράστιες ποσότητες των νοθευτικών ουσιών