Οι φωτογραφίες και το βίντεο που ακολουθούν προέρχονται από την Πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο, και αποτυπώνουν μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εδώ και περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει αναγνώστης της «Ζούγκλας», που προώθησε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα το συγκεκριμένο υλικό.

Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και ακριβώς απέναντί της μια παιδική χαρά. Ωστόσο δύο τουλάχιστον, αλλά πολλές φορές και περισσότεροι άστεγοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε σκουπιδότοπο και… αποχωρητήριο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων συμπολίτης μας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει σοβαρή εστία μόλυνσης στον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής χαράς, με έντονες δυσοσμίες και συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το πρόβλημα είναι αρκούντως ανησυχητικό, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση καθημερινά παίζουν παιδιά και βρέφη στην παιδική χαρά.

Επιπλέον, πολλά άτομα εισέρχονται συχνά στον χώρο της παιδικής χαράς και παρενοχλούν τα παιδιά και τις οικογένειες που την χρησιμοποιούν. Παράλληλα η συγκεκριμένη έκταση παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και έντονη δυσοσμία.

«Έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένα με την Αστυνομία, τον Δήμο Αθηναίων και τον αρμόδιο φορέα για τον καθαρισμό της περιοχής, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Παρά τις συνεχείς αναφορές των κατοίκων, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Ζητούμε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών, των οικογενειών και της δημόσιας υγείας. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο συμπολίτης μας.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την περιοχή

Γεμάτος ναρκομανείς και σύριγγες ο πεζόδρομος της οδού Λεωνάτου

Παράλληλα, στον πεζόδρομο της οδού Λεονάτου στο Μεταξουργείο, όπως αναφέρει στην καταγγελία προς τη «Ζούγκλα», ο συμπολίτης μας, παρατηρείται καθημερινά η συγκέντρωση ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους, όσο και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Συχνά οι είσοδοι των πολυκατοικιών, οι πεζόδρομοι και οι χώροι μπροστά από τα καταστήματα παρουσιάζουν απαράδεκτη εικόνα, με ίχνη αίματος και πεταμένες σύριγγες μετά από τη χρήση ναρκωτικών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες, όσον αφορά την καθημερινότητα τους.

Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις προς την Αστυνομία, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση, ενώ οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι οι Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων δεν παρεμβαίνουν με τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα που απαιτεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

«Ζητούμε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο και για τη διασφάλιση της καθαριότητας, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας στην περιοχή. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο χωρίς ουσιαστικές ενέργειες, για τις οποίες κάνουμε για μια ακόμη φορά έκκληση προς κάθε αρμόδιο», καταλήγει ο καταγγέλλων συμπολίτης μας.