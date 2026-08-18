Στη σύλληψη μιας 26χρονης υπηκόου Τουρκίας, η οποία καταζητούνταν διεθνώς με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για εμπορία ναρκωτικών, απειλή και εξύβριση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μεταξουργείο.

Η 26χρονη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/08) κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της δραστηριότητας της τουρκικής μαφίας στην Αθήνα.

Η ύποπτη συμπεριφορά και η Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά της 26χρονης και προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο των στοιχείων της.

Κατά τη διασταύρωση στη βάση δεδομένων διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, η οποία είχε εκδοθεί στις 13 Ιουλίου 2026 και επείχε θέση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η 26χρονη κατηγορείται παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, απειλή και εξύβριση.

Έρευνα στην κατοικία και οδηγείται στον Εισαγγελέα

Μετά τη σύλληψή της, αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην κατοικία που είχε δηλώσει η 26χρονη στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο επιβαρυντικό εύρημα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στη γείτονα χώρα.