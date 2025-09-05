Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών, στο Μεταξουργείο, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Το τρένο έχει ακινητοποιηθεί και η επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.