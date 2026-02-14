Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός Καταστήματος Κράτησης. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, από τα οποία τα δύο είναι ήδη έγκλειστα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών, μικτού βάρους 144 γραμμαρίων, τα οποία γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποκρύψει στο σώμα της, και συγκεκριμένα στα γεννητικά της όργανα.

Επίσης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και κάνναβης, αεροβόλο πιστόλι, 5 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και 2.150 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο «Διευθυντής» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένα από τα πιο βαριά ονόματα μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Για «δεξί του χέρι» είχε έναν Αιγύπτιο με δεκάδες συλλήψεις για ναρκωτικά στο «βιογραφικό» του, αλλά και μια «ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Τον ρόλο του «μεταφορέα» των ναρκωτικών ουσιών ανέλαβε μία 23χρονη, η οποία είχε κρύψει στα γεννητικά της όργανα, σχεδόν όλων των ειδών τα ναρκωτικά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, τα ναρκωτικά ήταν τυλιγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα:

Όμως η πληροφορία που έλεγε ότι ο 49χρονος θα παραλάμβανε ναρκωτικά τα οποία θα διακινούσε στη φυλακή, αποδείχτηκε ακριβής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, είχε και την «διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών». Όσον αφορά τον Αιγύπτιο συνεργό του, «ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξή τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών, εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης».

Όταν χθες το πρωί η 23χρονη πήγε για επισκεπτήριο στις φυλακές Μαλανδρίνου, οι Αστυνομικοί δεν την άφησαν να μείνει μόνη της ώστε να μπορέσει να βγάλει από τα γεννητικά της όργανα τα ναρκωτικά και να τα δώσει στη συνέχεια στον συμπατριώτη της.

«Κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες, με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους 21 γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους 13 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους 11 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 66 γραμμαρίων, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα κελιά των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο πιστόλι, 5 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 2.150 ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα».

Ποιος είναι όμως ο 49χρονος που αν και είναι κρατούμενος, μπορεί να οργανώνει διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές;

Μόλις πριν από λίγες μέρες είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άλλου κρατούμενου μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα. Έχει κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για «ηθική αυτουργία» στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017, αλλά και για υποθέσεις εκβιασμών που έκαναν αλλά άτομα για λογαριασμό του με θύματα ιδιοκτήτες καταστημάτων.