Τη σταθερή προσήλωση της εφεδρείας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας αναδεικνύει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με επίσημη ανάρτησή του για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκαν τα στελέχη της 2ας Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (2α ΜΑΛ), τα οποία επέστρεψαν ενεργά στις στρατιωτικές υποχρεώσεις για να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από ιδιαίτερα απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια.

Το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσης εστιάζει στη διεξαγωγή θαλάσσιων αλμάτων με τη χρήση στατικού ιμάντα, τα οποία εκτελούνται από ελικόπτερο τύπου CH-47D Chinook της Αεροπορίας Στρατού.

Οι έφεδροι καταδρομείς απέδειξαν στην πράξη ότι τα αντανακλαστικά και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία διατηρούνται ακέραια στον χρόνο, επιβεβαιώνοντας το γνώριμο σύνθημα «μια φορά αλεξιπτωτιστής, πάντα αλεξιπτωτιστής».

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, μέσα από τέτοιου είδους συντονισμένες πρωτοβουλίες, το ΓΕΕΘΑ φροντίζει για τη διαρκή ενίσχυση και την επιχειρησιακή εγρήγορση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας.