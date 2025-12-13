Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στο Μαρμάρι Ευβοίας.

Γυναίκα οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σημειώνεται πως η 50χρονη οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: Evima