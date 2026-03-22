Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής 22/3, στους Αμπελόκηπους, όταν κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τον ύπνο τους από διαδοχικούς συναγερμούς αυτοκινήτων.

Βγαίνοντας στα μπαλκόνια, αντίκρισαν ένα όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα, προσκρούοντας σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επιχειρούσε να βρει θέση στάθμευσης.

Το παρκάρισμα δεν πήγε όμως… σωστά με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές σε 14 σταθμευμένα οχήματα κατά την προσπάθειά της να παρκάρει, κινούμενη στις οδούς Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ.

Η μέτρηση έδειξε 0,78 mg/l — σχεδόν τριπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 0,25 mg/l.

Η 40χρονη συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο. Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.