Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε φούρνο επί της οδού Σεπολίων 50, στον Κολωνό. Ένας 59χρονος Αλβανός ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης τσακώθηκε με έναν άλλον άντρα σε φούρνο και το τραυμάτισε ελαφρά με φαλτσέτα.

Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που κλήθηκαν.

Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του, διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26χρονο Έλληνα με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.

Μετά από κινητοποίηση της Αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος που δρούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένας χαρτοκόπτης ο οποίος και κατασχέθηκε.