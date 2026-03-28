Ένα σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/3) στα Ψαχνά Ευβοίας, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης.

Λίγο μετά τη 01:00, το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε ειδοποίηση για αναστάτωση στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Στο σημείο έσπευσε αστυνομικός από το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων, με σκοπό την καταγραφή του συμβάντος και την αποκατάσταση της τάξης.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο 44χρονος, πλησίασε τον αστυνομικό από πίσω και τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στον αυχένα με γροθιά, ενώ ταυτόχρονα τον εξύβριζε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ενισχύσεις της αστυνομίας, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης.

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση διακομίστηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Εις βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές.