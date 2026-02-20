Ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 74χρονη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών η γυναίκα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα της.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.