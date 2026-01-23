Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο σε φρενήρη πορεία συγκρούστηκε με άλλα οχήματα και τραυμάτισε γονείς με παιδιά, για να καταλήξει τελικά πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Το συμβάν έγινε την ώρα που είχε χτυπήσει στο σχολείο το κουδούνι για το σχόλασμα των μαθητών και ενώ οι γονείς έσπευδαν στο χώρο να παραλάβουν τα παιδιά τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν -ευτυχώς ελαφρά- τουλάχιστον δύο ενήλικες καθώς και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Το Ι.Χ. του οδηγού, «καρφώθηκε» εντέλει στον μαντρότοιχο της σχολικής μονάδας, που ανέκοψε την πορεία του.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το ertnews διακρίνονται τα οχήματα που βρέθηκαν στο στόχαστρο του:

Αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και μάλιστα δεν συνεργαζόταν αρχικά με τις αρχές. Το αλκοοτέστ που του έκαναν οι αστυνομικοί ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, καθώς στην πρώτη μέτρηση υπερέβει το 0.90 mg/l, ενώ στη δεύτερη κατέγραψε 0.70, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές (το όριο για την αλκοολομέτρηση από εκπνοή είναι 0.25mg/l).

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων και σήμερα Παρασκευή θα περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας με την αυτόφωρη διαδικασία, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει για παρόμοια παραπτώματα στο παρελθόν τις Αρχές. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων του αφαίρεσαν το δίπλωμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το πρόστιμο που του βεβαίωσαν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.