Πανικό προκάλεσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα τα ξημερώματα, μεθυσμένος οδηγός.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης γιατί δεν σταμάτησε στα σηματά τους.

Οι αστυνομικοί ήθελαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο, εκείνος όμως ήθελε να ξεφύγει. Παραβίασε σήμα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Πηγή: TyposThes