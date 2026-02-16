Αναστάτωση προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός στον Πλατανιά της Κρήτης, το βράδυ της Κυριακής.

Ο 42χρονος άνδρας υπό την επήρεια μέθης, οδηγούσε το όχημά του, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, για λίγα δευτερόλεπτα μόνο, δεν υπήρξαν θύματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Φαίνεται το όχημα να μπαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο προαύλιο χώρο του καταλύματος και να παρασέρνει γλάστρες, μικρά δέντρα, ενώ προκάλεσε φθορές ακόμη και σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Σημειώνεται ακόμα ότι την ώρα του περιστατικού, στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη αποκριάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά.

Όσα είπαν ιδιοκτήτης καταλύματος και αυτόπτες μάρτυρες

«Μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση είχαν περάσει παιδιά και άτομα με πατίνι από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μιχάλης Γερεουδάκης, δήλωσε πως άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και, βγαίνοντας έξω, αντίκρισε τις ζημιές. Όπως τόνισε, πέντε μέτρα μακριά από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα έπαιζαν παιδιά. «Από θαύμα δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και για την παραβίαση στοπ», ανέφερε.

Τέλος, ο 42χρονος συνελήφθη, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

