Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εγνατία Οδό, με μεθυσμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του οχήματος του. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (13/05), στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Ειδικότερα, ο οδηγός του φορτηγού, με καταγωγή από την Βουλγαρία, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού και προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να ξηλωθούν πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου μήκους 50 περίπου μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό, ο οποίος φέρεται να είχε στο αίμα του 1,15 αλκοόλ.

Σημειώνεται μάλιστα πως αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που βρέθηκε στην Εγνατία Οδό για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο και ότι ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, εκείνος προσπαθούσε να διαφύγει με το ακινητοποιημένο όχημα.

Λόγω του σοβαρού τροχαίου δημιουργήθηκε ουρά οχημάτων στο σημείο, μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία στους κανονικούς της ρυθμούς. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό, όμως οι ζημίες στη σήραγγα ήταν εκτεταμένες.

Ο οδηγός συνελήφθη από τις Αρχές.

Πηγή: thespro