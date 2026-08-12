Οχετό ύβρεων κατά αστυνομικών της Τροχαίας εξαπέλυσε ένας οδηγός ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», ο οδηγός έχει συλληφθεί και είναι μέσα σε αυτοκίνητο της Τροχαίας. Για περίπου 50 δευτερόλεπτα «λούζει» με απαράδεκτες εκφράσεις τους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να τους αποφύγει, πέφτοντας πάνω σε τρεις μοτοσικλέτες.

Τελικά, ο… «γλυκομίλητος» οδηγός ακινητοποιήθηκε και πήρε τον δρόμο για το αστυνομικό τμήμα όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Εκεί και αφού πέρασε η επήρεια του αλκοόλ, συνειδητοποίησε τι είχε κάνει και άκουγε σιωπηλός τις κατηγορίες με τις οποίες παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στο τριήμερο δράσης της Τροχαίας Αττικής, από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, «διενεργήθηκαν 1.300 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαση σηματοδοτών, μη χρήση κράνους και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αφαιρέσεις 67 αδειών ικανότητας οδήγησης και 13 αδειών κυκλοφορίας».