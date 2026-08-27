Στη σύλληψη ενός 61χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Άγιο Δημήτριο, όταν διαπιστώθηκε ότι εκτελούσε δρομολόγια βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, γύρω στις 21:00, όταν το ταξί που οδηγούσε ο 61χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, συγκρουόμενο με μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός του αναβάτη της μηχανής.

Η αλκοολομέτρηση της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, ποσό πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου, το οποίο για τη χώρα μας είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Το αλκοτέστ και η σύλληψη

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν τον 61χρονο σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Και οι δύο διαδοχικές μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο οδηγός ήταν θετικές.

Στη δεύτερη μέτρηση μάλιστα, η συγκέντρωση αλκοόλ άγγιξε τα 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό που υπερβαίνει κατά πολύ τα αυστηρά όρια που ορίζει ο ΚΟΚ για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Στο αυτόφωρο με βαρύ κατηγορητήριο

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για επαγγελματία οδηγό ο οποίος μεταφέρει καθημερινά πολίτες και φέρει την ευθύνη για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 61χρονο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

Επικίνδυνη οδήγηση

Απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης

Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.