Σε χωράφι κατέληξαν δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Πέμπτης (16/4) στον παράδρομο της εθνικής οδού από Καμένα Βούρλα προς Λαμία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport η σύγκρουση έγινε στο ύψος της εισόδου του Αγίου Σεραφείμ, όταν ο οδηγός από το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που προπορευόταν, επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να μπει στην είσοδο. Την ίδια στιγμή ο οδηγός του ασημί οχήματος επιχειρούσε προσπέραση, με αποτέλεσμα τα δυο οχήματα να συγκρουστούν.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες τα δύο αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση «πέταξαν» πάνω από τις μπάρες και «προσγειώθηκαν» μέσα στα χωράφια και συγκεκριμένα σε σούδα, που για καλή τους τύχη δεν είχε νερό.

Το ευτύχημα είναι δεν τραυματίστηκε κανείς από τους οδηγούς και τους επιβάτες, ωστόσο οι υλικές ζημιές στα οχήματα είναι σοβαρές.