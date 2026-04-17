Σε χωράφι κατέληξαν δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν οι οδηγοί

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Πέμπτης (16/4) στον παράδρομο της εθνικής οδού από Καμένα Βούρλα προς Λαμία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport η σύγκρουση έγινε στο ύψος της εισόδου του Αγίου Σεραφείμ, όταν ο οδηγός από το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που προπορευόταν, επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να μπει στην είσοδο. Την ίδια στιγμή ο οδηγός του ασημί οχήματος επιχειρούσε προσπέραση, με αποτέλεσμα τα δυο οχήματα να συγκρουστούν.

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες τα δύο αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση «πέταξαν» πάνω από τις μπάρες και «προσγειώθηκαν» μέσα στα χωράφια και συγκεκριμένα σε σούδα, που για καλή τους τύχη δεν είχε νερό.

Έκπληκτοι οι περαστικοί κοιτούν τα αυτοκίνητα

Το ευτύχημα είναι δεν τραυματίστηκε κανείς από τους οδηγούς και τους επιβάτες, ωστόσο οι υλικές ζημιές στα οχήματα είναι σοβαρές.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λαμία #μετωπική σύγκρουση #οχημάτων #υλικές ζημιές