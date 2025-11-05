Επιμέλεια: Γ.Κ.

Νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το ζήτημα της οπλοκατοχής προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μιλώντας στo ΜΕΓΑ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να παρουσιάσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν τον έλεγχο και την αδειοδότηση της οπλοκατοχής.

Όπως δήλωσε, «Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δύο-τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι, επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, «έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα», προσθέτοντας πως «όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά».

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε σε αναμονή για τις επικείμενες ανακοινώσεις, διευκρινίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες θα αφορούν όχι μόνο την οπλοκατοχή, αλλά και την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε περιοχές που το απαιτούν. Όπως τόνισε, «Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες ή παραβατικοί. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής».

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό».

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης -και εκείνος Κρητικός- και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια μερίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει».

Πρόσθεσε επίσης: «Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές, γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό, ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις επιτυχίες της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, τονίζοντας: «Είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια, για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και, με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ, μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες, από τη Δημοτική Αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο Ποινικός Κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών».