Από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επισκέφτηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Πτέραρχο Erdoǧan Gür.

Εικόνες από την επίσκεψη του Αντιπτέραρχου στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας: