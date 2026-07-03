Νέα προγραμματισμένη συνάντηση των στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας πραγματοποιήθηκε στον Έβρο. Ειδικότερα, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το τρέχον έτος, με τον διοικητή της ελληνικής 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Σωτήριο Τσιατσιάνη, να αναλαμβάνει καθήκοντα οικοδεσπότη.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα του σχηματισμού, στην περιοχή της Καβησού, όπου ο Έλληνας αξιωματικός υποδέχθηκε τον ομόλογό του, Διοικητή της 4ης τουρκικής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχο Γκιουρτζάν Σεζενγκόζ, σε ένα κλίμα θεσμικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και στην αποφυγή εντάσεων στο πεδίο.