Η θεομηνία με τις ισχυρές καταιγίδες και τον απίστευτο όγκο βροχής που έπεσε σε όλη την Αττική κατά τη διάρκεια των περισσότερων ωρών από το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου μέχρι και αργά τη νύχτα, άφησε πίσω της απίστευτες καταστροφές σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά και την τραγική απώλεια ενός συνανθρώπου μας στην Άνω Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα από το σφοδρότατο πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε ιδιαίτερα την Αττική, μία γυναίκα ηλικίας 56 ετών έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, συνεπεία πνιγμού.

Παράλληλα η περιοχή της Γλυφάδας, ήταν μια από αυτές στο λεκανοπέδιο που επλήγησαν περισσότερο από τη μανία της κακοκαιρίας, με πολλούς δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ρέματα και να παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο βίντεο.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν σε απόγνωση, προσπαθώντας με κάθε τρόπο και με ίδια μέσα να προστατεύσουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, από τους ορμητικούς χειμάρρους, τη λάσπη και τα φερτά υλικά.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα στη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, τον Πειραιά, το Κορωπί, τη Νέα Μάκρη, τον Ωρωπό, τον Ασπρόπυργο, τον δήμο Σαρωνικού και στις 23:30 τη νύχτα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, όπου ήχησε μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους προς το Δημαρχείο της πόλης.

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Έκλεισε η Βουλιαγμένης από φερτά υλικά

Έκλεισε η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Βούλας από φερτά υλικά, όπου εγκλωβίστηκαν για αρκετή ώρα δεκάδες αυτοκίνητα, ενώ με δυσκολία κινήθηκε και το λεωφορείο της γραμμής που εκτελούσε δρομολόγιο.

Σοβαρότατα προβλήματα σημειώθηκαν επίσης στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δεκάδες δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Αυτοκίνητα «βούλιαξαν» κάτω από τη γέφυρα της Σπύρου Λούη

Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στους δρόμους εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη στο Μαρούσι, το νερό της βροχής που συσσωρεύτηκε κάλυψε σχεδόν τα 2/3 της γέφυρας. Τα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στα νερά για αρκετή ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των οχημάτων βγήκαν από μόνοι τους.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Λιμενικός 52 ετών χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα και έχασε τη ζωή του

Μια ακόμη τραγική απώλεια σημειώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη, στο Άστρος Κυνουρίας, όταν ένας λιμενικός 52 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου που υπηρετούσε στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 52χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αντίστοιχα, η διοικητής του Τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε Αττική, Ανατ. Πελοπόννησο και Εύβοια

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm .

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής καθώς σε περιοχές όπως περιοχή Παπάγου, Βύρωνας, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αμπελόκηπους, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Το δελτίο καιρού της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές, όπως και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, προβλέπονται από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Αναλυτικότερα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.