Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό πραγματοποιείται σήμερα μετ’ εμποδίων, καθώς η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε νωρίς το πρωί ότι οι σταθμοί Δάφνη και Αγ. Δημήτριος είχαν κλείσει προσωρινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι δύο σταθμοί έκλεισαν λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη γραμμή, γεγονός που οδήγησε σε αναπροσαρμογή των δρομολογίων.

Η ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησε ότι η κυκλοφορία των συρμών συνεχιζόταν προσωρινά μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πρόβλημα προέκυψε στην διάρκεια της νύχτας και τα συνεργεία τελικά κατάφεραν να ατο αποκαταστήσουν λίγο πριν τις 08:00.

Προηγουμένως η ταλαιπωρία των επιβατών και η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη και η κίνηση στους συγκεκριμένους σταθμούς -που λειτουργούν πλέον κανονικά- δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως.