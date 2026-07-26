Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ. στη Γραμμή 3 του Μετρό, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Σύνταγμα – Μέγαρο Μουσικής».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί «Σύνταγμα» (μόνο για τη Γραμμή 3), «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» θα κλείνουν εκτάκτως στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λήξης της κυκλοφορίας.

Σημείωση: Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός και θα λειτουργεί κανονικά για τους επιβάτες της Γραμμής 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό).

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των συρμών

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών (μετά τις 21:40), η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:

«Δημοτικό Θέατρο – Μοναστηράκι»

«Αμπελόκηποι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»

Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των σταθμών:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06

προς Δ. Πλακεντίας στις Από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:29

προς Δ. Πλακεντίας στις Από Σύνταγμα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:31

προς Δ. Πλακεντίας στις Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30

προς Δημοτικό Θέατρο στις Από Αμπελόκηπους προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:44

Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο: Τα τελευταία απευθείας δρομολόγια εκτελούνται από Δημοτικό Θέατρο στις 21:06, από Σύνταγμα στις 21:31 και από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς και από το Αεροδρόμιο θα έχουν ως τερματικό/αφετηριακό σταθμό τους Αμπελόκηπους (οι αναχωρήσεις προς Αεροδρόμιο θα γίνονται από την αποβάθρα 2).

Σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ23

Για την κάλυψη του κενού στο κλειστό τμήμα, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ23 «Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας.

Το λεωφορείο Χ23 θα πραγματοποιεί στάσεις σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς του Μετρό που παραμένουν κλειστοί (Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής), συνδέοντας άμεσα το Μοναστηράκι με τους Αμπελόκηπους και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικά ανταποκρινόμενα δρομολόγια συρμών από τους Αμπελόκηπους (προς Δ. Πλακεντίας) και από το Μοναστηράκι (προς Δημοτικό Θέατρο) γύρω στις 00:45, ώστε να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες των τελευταίων λεωφορείων της γραμμής Χ23.