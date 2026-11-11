Σε στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις και διερευνητικές εργασίες σε κτήρια εντός της ζώνης επιρροής του μετροπόντικα στην Κυψέλη έχουν προχωρήσει τα συνεργεία της αναδόχου κοινοπραξίας της Γραμμής 4 του Μετρό, με σκοπό τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας για την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας.

Οι τρέχουσες επεμβάσεις επικεντρώνονται σε πέντε κτήρια που υπεδείχθησαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και βρίσκονται ακριβώς πάνω από το σημείο όπου παραμένει σταματημένη η κεφαλή κοπής του μηχανήματος TBM.

Ήδη, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΤΕΕ, τεχνικά κλιμάκια προχώρησαν στην αποκάλυψη υποστυλωμάτων και δοκών σε πολυκατοικία της οδού Σπετσών, προκειμένου να εκτιμηθεί η στατική τους κατάσταση και να κριθεί αν απαιτούνται πρόσθετα έργα ενίσχυσης. Οι ενέργειες αυτές έχουν αυστηρά διερευνητικό και προληπτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν μέρος της τελικής αποκατάστασης.

Τσιμεντενέσεις για σταθεροποίηση του υπεδάφους

Παράλληλα, διεξάγονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτέλεση στοχευμένων ενισχύσεων του εδάφους μέσω τσιμεντενέσεων σε επόμενο στάδιο.

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών που προκάλεσαν καθιζήσεις στην περιοχή, αποσκοπώντας στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και στην αποτροπή νέων μετακινήσεων κατά την εκσκαφή. Η οριστική μεθοδολογία τελεί υπό την τελική έγκριση των αρμόδιων φορέων και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Σε εκκρεμότητα η αποκατάσταση των ζημιών – Τι ζητούν οι κάτοικοι

Διαφορετική είναι η κατάσταση όσον αφορά την επιδιόρθωση των υφιστάμενων φθορών σε ακίνητα από τα οποία έχει ήδη διέλθει το μηχάνημα:

Παρότι υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία της κοινοπραξίας, οι εργασίες επισκευής δεν έχουν ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δώσει ακόμη την απαιτούμενη συναίνεση.

Οι κάτοικοι ζητούν πλήρη ενημέρωση, παράδοση των τεχνικών εκθέσεων και ολοκλήρωση στατικών μελετών πριν από οποιαδήποτε μόνιμη παρέμβαση στα ακίνητά τους.

Στη ζώνη επιρροής παρακολουθούνται συνολικά 87 κτήρια, εκ των οποίων σε 20 έχουν καταγραφεί βλάβες ποικίλης έντασης και σοβαρότητας, οι οποίες υπόκεινται σε πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ.

Η κατασκευαστική κοινοπραξία έχει αναλάβει επίσημη δέσμευση ότι το σύνολο των αποκαταστάσεων θα υλοποιηθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.

Ακινητοποιημένη η «Νίκη» – Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης

Ο μετροπόντικας «Νίκη», ο οποίος εκτελεί τη διάνοιξη από το Άλσος Βεΐκου προς το κέντρο της Αθήνας, παραμένει σταματημένος στην Κυψέλη από τις 8 Μαΐου 2026, μετά τον εντοπισμό ρηγματώσεων και καθιζήσεων σε επιφανειακά κτήρια κατά μήκος της διαδρομής.

Για την ασφαλή επαναφορά των εργασιών έχει κληθεί ο διεθνής εμπειρογνώμονας σε θέματα σηράγγων και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Ρόμπερτ Μέιρ, η εισήγηση του οποίου θα καθορίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επανεκκίνηση της διάνοιξης δεν τοποθετείται χρονικά πριν από το 2027.