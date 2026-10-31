Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, από τις 12:00 το μεσημέρι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσο θα βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση, οι συρμοί θα περνούν από τον συγκεκριμένο σταθμό χωρίς να σταματούν, ενώ οι επιβάτες δεν θα μπορούν να επιβιβάζονται ή να αποβιβάζονται σε αυτόν.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό “Σύνταγμα” θα κλείσει στις 12 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση», αναφέρει η ανακοίνωση.