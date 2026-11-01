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Σε ισχύ τίθενται από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό, στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, πέντε σταθμοί θα διακόπτουν τη λειτουργία τους καθημερινά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Οι σταθμοί που θα παραμένουν κλειστοί είναι:

  • Εθνική Άμυνα

  • Χολαργός

  • Νομισματοκοπείο

  • Αγία Παρασκευή

  • Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί του Μετρό θα κινούνται αποκλειστικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να λάβουν υπόψη τις ώρες διέλευσης των τελευταίων συρμών:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

  • Από Δημοτικό Θέατρο: 21:06

  • Από Σύνταγμα: 21:30

  • Από Εθνική Άμυνα: 21:40

  • Από Χολαργό: 21:42

  • Από Νομισματοκοπείο: 21:44

  • Από Αγία Παρασκευή: 21:46

  • Από Χαλάνδρι: 21:47

Προς Δημοτικό Θέατρο:

  • Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30

  • Από Χαλάνδρι: 21:31

  • Από Αγία Παρασκευή: 21:33

  • Από Νομισματοκοπείο: 21:35

  • Από Χολαργό: 21:36

  • Από Εθνική Άμυνα: 21:38

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τροποποιήσεις ισχύουν και στη διασύνδεση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

  • Τελευταίος απευθείας συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:06

  • Τελευταίος απευθείας συρμός από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται αποκλειστικά από και προς τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας:

  • Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο: 22:24, 23:00 και 23:36

  • Από Αεροδρόμιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Προσωρινή γραμμή Χ25: Σύνδεση Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας

Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα που κλείνει, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας», η οποία θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας του Μετρό.

Στάσεις στην κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

  1. Σταθμός Κατεχάκη: Παράδρομος Λεωφ. Μεσογείων (αφετηρία γραμμής 402)

  2. Σταθμός Εθνική Άμυνα: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων

  3. Σταθμός Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού» επί της Λεωφ. Μεσογείων

  4. Σταθμός Νομισματοκοπείο: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων

  5. Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στάση «Μετρό» επί της οδού Αγίας Παρασκευής

  6. Σταθμός Χαλάνδρι: Υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας

  7. Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση αποβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ

Στάσεις στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη:

  1. Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση επιβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ

  2. Σταθμός Χαλάνδρι: Στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι» επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας

  3. Σταθμός Αγία Παρασκευή: Υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής

  4. Σταθμός Νομισματοκοπείο: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων

  5. Σταθμός Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού» επί της Λεωφ. Μεσογείων

  6. Σταθμός Εθνική Άμυνα: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων

  7. Σταθμός Κατεχάκη: Στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη γέφυρα Μεσογείων – Κατεχάκη

Η τοποθέτηση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων για την ασφάλεια και την αναβάθμιση του δικτύου:

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».

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