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Σε ισχύ τίθενται από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό, στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, πέντε σταθμοί θα διακόπτουν τη λειτουργία τους καθημερινά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
Οι σταθμοί που θα παραμένουν κλειστοί είναι:
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Εθνική Άμυνα
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Χολαργός
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Νομισματοκοπείο
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Αγία Παρασκευή
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Χαλάνδρι
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί του Μετρό θα κινούνται αποκλειστικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
Τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο των σταθμών
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να λάβουν υπόψη τις ώρες διέλευσης των τελευταίων συρμών:
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
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Από Δημοτικό Θέατρο: 21:06
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Από Σύνταγμα: 21:30
-
Από Εθνική Άμυνα: 21:40
-
Από Χολαργό: 21:42
-
Από Νομισματοκοπείο: 21:44
-
Από Αγία Παρασκευή: 21:46
-
Από Χαλάνδρι: 21:47
Προς Δημοτικό Θέατρο:
-
Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
-
Από Χαλάνδρι: 21:31
-
Από Αγία Παρασκευή: 21:33
-
Από Νομισματοκοπείο: 21:35
-
Από Χολαργό: 21:36
-
Από Εθνική Άμυνα: 21:38
Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο
Τροποποιήσεις ισχύουν και στη διασύνδεση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»:
-
Τελευταίος απευθείας συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:06
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Τελευταίος απευθείας συρμός από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10
Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται αποκλειστικά από και προς τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας:
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Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο: 22:24, 23:00 και 23:36
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Από Αεροδρόμιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34
Προσωρινή γραμμή Χ25: Σύνδεση Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας
Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα που κλείνει, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας», η οποία θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας του Μετρό.
Στάσεις στην κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
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Σταθμός Κατεχάκη: Παράδρομος Λεωφ. Μεσογείων (αφετηρία γραμμής 402)
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Σταθμός Εθνική Άμυνα: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού» επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Νομισματοκοπείο: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στάση «Μετρό» επί της οδού Αγίας Παρασκευής
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Σταθμός Χαλάνδρι: Υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
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Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση αποβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ
Στάσεις στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη:
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Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση επιβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ
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Σταθμός Χαλάνδρι: Στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι» επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
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Σταθμός Αγία Παρασκευή: Υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής
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Σταθμός Νομισματοκοπείο: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Χολαργός: Στάση «5η Χολαργού» επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Εθνική Άμυνα: Υπάρχουσα στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων
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Σταθμός Κατεχάκη: Στάση επί της Λεωφ. Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη γέφυρα Μεσογείων – Κατεχάκη
Η τοποθέτηση της ΣΤΑΣΥ
Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων για την ασφάλεια και την αναβάθμιση του δικτύου:
«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».