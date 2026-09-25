Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες των εμπειρογνωμόνων που έχουν οριστεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, κατά τη διέλευση της Γραμμής 4 του μετρό.

Οι αρχικές εκθέσεις θα επικεντρωθούν στα 14 κτίρια που έχουν υποδειχθεί στο ΤΕΕ από την «Ελληνικό Μετρό» και θα περιγράφουν αναλυτικά τις παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για κάθε ένα από αυτά. Οι οριστικές εκθέσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου δύο μήνες αργότερα, καθώς θα ενσωματώνουν και τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης και τους πρόσθετους ελέγχους.

Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν ξεχωριστά κάθε κτίριο, καταγράφοντας τις απαιτούμενες εργασίες και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση και την ενίσχυσή του. Οι σχετικές εκθέσεις θα υποβληθούν στην «Ελληνικό Μετρό» και θα κοινοποιηθούν τόσο στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τη Γραμμή 4, η οποία θα κληθεί να υλοποιήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όσο και στους κατοίκους των κτιρίων.

Τι λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Το ζήτημα συζητήθηκε και σε συνάντηση εκπροσώπων της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα και στις εργασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Όπως εξήγησε, κατά την έναρξη των οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης θα ήταν προτιμότερο οι κάτοικοι να μην βρίσκονται προσωρινά μέσα στα σπίτια τους.

Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση του μετροπόντικα και τη συνέχιση της διάνοιξης της σήραγγας, ο κ. Στασινός διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως απαιτείται εκκένωση των κτιρίων. Όπως ανέφερε, όσοι κάτοικοι αισθάνονται ανασφάλεια θα μπορούσαν, για ψυχολογικούς λόγους, να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους για λίγες ημέρες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στα κτίρια δεν είναι τέτοιου βαθμού ώστε να τα καθιστούν επικίνδυνα για τους ενοίκους.

Τα μέτρα για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί και η έκθεση της κοινοπραξίας που κατασκευάζει τη Γραμμή 4, στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα που προτείνεται να ληφθούν ενόψει της επανέναρξης των εργασιών του μετροπόντικα.

Το μηχάνημα βρίσκεται σήμερα λίγο πριν από τον σταθμό «Δικαστήρια», κάτω από την οδό Σπετσών, και η επανεκκίνηση της διάνοιξης αποτελεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο των εργασιών στην περιοχή.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να προταθούν είναι και η ενίσχυση του υπεδάφους μέσω τσιμεντενέσεων. Πρόκειται για τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, κατά την κατασκευή των Γραμμών 2 και 3 του μετρό.

Οι προτάσεις της κοινοπραξίας θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την «Ελληνικό Μετρό», η οποία θα κληθεί να τις εγκρίνει πριν από την υλοποίησή τους.