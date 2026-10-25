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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στη Γραμμή 3 του Μετρό από σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, λόγω των εκτελούμενων έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας».

Οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν κάθε βράδυ στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από το κανονικό τέλος λειτουργίας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ διαμορφώνει ειδικά δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο, ενώ ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ25 που θα συνδέει τους κλειστούς σταθμούς.

Το πλαίσιο των έργων και το τμήμα διακοπής

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνέχισης των τεχνικών έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας.

Οι παρεμβάσεις εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα «Κατεχάκη – Δ. Πλακεντίας», με αποτέλεσμα από την Κυριακή 25 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» να διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40 το βράδυ.

Κατά τις ώρες εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται αποκλειστικά στα εξής δύο ανεξάρτητα τμήματα:

«Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη»

«Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών

Πριν από το κλείσιμο των πέντε σταθμών στις 21:40, τα τελευταία δρομολόγια θα εκτελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

Από Δημοτικό Θέατρο: 21:06

Από Σύνταγμα: 21:30

Από Εθνική Άμυνα: 21:40

Από Χολαργό: 21:42

Από Νομισματοκοπείο: 21:44

Από Αγία Παρασκευή: 21:46

Από Χαλάνδρι: 21:47

Προς Δημοτικό Θέατρο:

Από Δ. Πλακεντίας: 21:30

Από Χαλάνδρι: 21:31

Από Αγία Παρασκευή: 21:33

Από Νομισματοκοπείο: 21:35

Από Χολαργό: 21:36

Από Εθνική Άμυνα: 21:38

Πώς θα λειτουργούν τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ταξιδιώτες από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών:

Τελευταίος απευθείας συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:06

Τελευταίος απευθείας συρμός από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ και τα δρομολόγια που ξεκινούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν ομοίως στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Οι νυχτερινές αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Από Δ. Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο: 22:24, 23:00 και 23:36

Από Αεροδρόμιο προς Δ. Πλακεντίας: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Η προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ25 και οι στάσεις

Για την κάλυψη των μετακινήσεων στο κλειστό τμήμα, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δ. Πλακεντίας», η οποία θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας του Μετρό, εξυπηρετώντας όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι στάσεις εξυπηρέτησης διαμορφώνονται αναλυτικά:

Στην κατεύθυνση «Στ. Κατεχάκη – Στ. Δ. Πλακεντίας»:

«ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ»: Υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων (αφετηρία γραμμής 402, «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ»). «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ»). «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ»). «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»). «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»: Υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής («ΜΕΤΡΟ»). «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ»: Υπάρχουσα στάση επί του παράδρομου της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας («ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ»). «ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ»: Νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ («ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»).

Στην κατεύθυνση «Στ. Δ. Πλακεντίας – Στ. Κατεχάκη»:

«ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ»: Νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ («ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ»). «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ»: Υπάρχουσα στάση επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας («ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ»). «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»: Υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής («ΣΤ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ»). «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»). «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ»). «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ»: Υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων («ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ»). «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ»: Υπάρχουσα στάση επί της Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη γέφυρα Μεσογείων και Κατεχάκη («ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ»).

Κλείνοντας τη σχετική ενημέρωση, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ απευθύνεται προς το επιβατικό κοινό επισημαίνοντας:

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».