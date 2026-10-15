Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της 20ής διοργάνωσης της «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα». Την ίδια ημέρα, επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές θα εκτελούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών και προωθώντας την υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και στην ενίσχυση της ασφαλούς επιστροφής μετά τη νυχτερινή έξοδο.

Η δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

Η πανελλαδική εκστρατεία διοργανώνεται για 20ή συνεχόμενη χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και θα πραγματοποιηθεί σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, με τη συνδρομή εθελοντών και τη στήριξη αρμόδιων οργανισμών και φορέων.

Κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης είναι ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν μπορούν να συνδυαστούν, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να οργανώνεται εγκαίρως η επιστροφή από κάθε νυχτερινή έξοδο.

Ο «Οδηγός της Παρέας» και το μήνυμα της υπευθυνότητας

Βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί ο θεσμός του «Οδηγού της Παρέας». Πρόκειται για το άτομο που δεσμεύεται εκ των προτέρων να μην καταναλώσει αλκοόλ, αναλαμβάνοντας να οδηγήσει με ασφάλεια τους υπόλοιπους της παρέας στον προορισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, εθελοντές θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία νυχτερινής διασκέδασης, ενημερώνοντας τους πολίτες και ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη επιλογή οδηγού. Όσοι αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο θα φορούν το χαρακτηριστικό βραχιολάκι της εκστρατείας και, κατά την αποχώρησή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε φιλικό αλκοτέστ.

Το αλκοόλ ως παράγοντας πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων και απώλειας ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), περίπου ένα στα τέσσερα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφεύγονται κάθε χρόνο, εάν όλοι οι οδηγοί συμμορφώνονταν με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως υψηλά χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και προσωρινή ακινητοποίηση του οχήματος.

Συνεργασία φορέων για ασφαλέστερες μετακινήσεις

Στην Αττική, η εκστρατεία υλοποιείται με τη συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. και του ΟΑΣΑ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβάλλονται μηνύματα οδικής ασφάλειας μέσω των συστημάτων τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις, ενώ συνδυάζεται η ενημερωτική δράση με την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τη συμμετοχή περιφερειών, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τροχαίας και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών.

Το μήνυμα της «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα» παραμένει ξεκάθαρο: όποιος πρόκειται να οδηγήσει δεν πρέπει να καταναλώνει αλκοόλ. Η αξιοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών και ο εκ των προτέρων ορισμός ενός νηφάλιου οδηγού αποτελούν υπεύθυνες επιλογές που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.