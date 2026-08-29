Μόλις 48 ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό βανδαλισμού στον νέο σταθμό «Αρετσού».

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με κόκκινο σπρέι στους τοίχους του σταθμού, προκαλώντας την απογοήτευση των επιβατών.

Τα συνεργεία της Ελληνικό Μετρό αποκατέστησαν άμεσα τις ζημιές με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι αρχές αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Πώς έγινε ο βανδαλισμός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, οι δράστες φαίνεται πως δοκίμασαν αρχικά το σπρέι σε παρακείμενο παγκάκι και στη συνέχεια πάτησαν πάνω σε αυτό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηλότερο σημείο του τοίχου.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά βανδαλισμών είχαν σημειωθεί και σε σταθμούς της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ελάχιστες ημέρες μετά τα πρώτα εγκαίνια τον Νοέμβριο του 2024.

Άμεση αποκατάσταση, έκκληση Δένη και μέτρα ασφαλείας

Η κινητοποίηση των αρμοδίων υπήρξε ακαριαία. Με το πρώτο φως της ημέρας, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Μετρό προχώρησαν στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του σημείου, αφαιρώντας πλήρως τα γκράφιτι και επαναφέροντας τον τοίχο στην αρχική του μορφή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Δένης, μιλώντας στην ΕΡΤ3, απηύθυνε θερμή έκκληση τόσο προς το επιβατικό κοινό όσο και προς τους κατοίκους της Καλαμαριάς να περιφρουρήσουν τη νέα υποδομή και να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές όταν αντιλαμβάνονται ύποπτες κινήσεις ή ανάλογα περιστατικά.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το οπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το οπτικό υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του σταθμού για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται και η λήψη πρόσθετων μέτρων φύλαξης και ασφαλείας στους σταθμούς, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.