Η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, διακόπηκε εκτάκτως με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν «εκδηλωθείσης απειλής».

Σύμφωνα με την αστυνομία, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της απειλής η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται πώς σήμερα (6/9) το μεσημέρι στις 15.00 κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.