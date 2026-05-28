Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας τίθεται η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Η 3 εβδομάδων διακοπή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές, οι έλεγχοι των νέων συστημάτων και η δοκιμαστική κυκλοφορία των συρμών στο υπό επέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά.

Η απόφαση κλείδωσε μετά από ευρεία σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος) με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA).

Οι αρμόδιοι φορείς ζητούν την κατανόηση του κοινού, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το στάδιο δοκιμών είναι το πλέον κρίσιμο για να μπει η Καλαμαριά στο δίκτυο του Μετρό και να αναβαθμιστεί συνολικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης.

Για την κάλυψη των αναγκών των μετακινήσεων, ο ΟΑΣΘ ενεργοποιεί ξανά το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με την επαναφορά της ημι-εξπρές γραμμής Μ1:

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό). Προσοχή: Τα λεωφορεία δεν θα διέρχονται από την οδό Δελφών, αλλά από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου.

Θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία (φυσούνες), με μέση συχνότητα διέλευσης ανά 7 λεπτά, και το ωράριο λειτουργίας θα είναι καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα), από τις 05:00 έως τις 24:00.