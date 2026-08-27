Στη διάθεση των πολιτών βρίσκονται από σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, οι νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό ως την Καλαμαριά πραγματοποιήθηκαν το πρωί με την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι νέοι σταθμοί είναι η «Νομαρχία», η «Καλαμαριά», η «Αρέτσου», η «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».

Εικόνες από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των νέων στάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης:

Από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε το έργο της επέκτασης, το Μετρό της Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο ωράριό του. Από Δευτέρα ως Πέμπτη και την Κυριακή θα λειτουργεί 05:15- 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15 -02:00.

Σημειώνεται πως οι συρμοί θα διέρχονται κάθε τρία λεπτά, ενώ η συνολική απόσταση από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» ως τη «Μίκρα» θα είναι περίπου 24 λεπτά.

Αναλυτικά οι νέοι σταθμοί, οι διαδρομές και οι χρονοαποστάσεις

Ο νέος κλάδος προσθέτει 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο, δημιουργώντας μια διακλάδωση μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».