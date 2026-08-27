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Στη διάθεση των πολιτών βρίσκονται από σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, οι νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό ως την Καλαμαριά πραγματοποιήθηκαν το πρωί με την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι νέοι σταθμοί είναι η «Νομαρχία», η «Καλαμαριά», η «Αρέτσου», η «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».
Εικόνες από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των νέων στάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης:
Από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε το έργο της επέκτασης, το Μετρό της Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο ωράριό του. Από Δευτέρα ως Πέμπτη και την Κυριακή θα λειτουργεί 05:15- 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15 -02:00.
Σημειώνεται πως οι συρμοί θα διέρχονται κάθε τρία λεπτά, ενώ η συνολική απόσταση από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» ως τη «Μίκρα» θα είναι περίπου 24 λεπτά.
Αναλυτικά οι νέοι σταθμοί, οι διαδρομές και οι χρονοαποστάσεις
Ο νέος κλάδος προσθέτει 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο, δημιουργώντας μια διακλάδωση μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».
- Οι 5 νέοι σταθμοί: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».
- Διαδρομή και χρόνοι: Η μετακίνηση από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα καλύπτεται σε 24 έως 26 λεπτά, ενώ η διαδρομή από την Καλαμαριά έως το κέντρο της πόλης θα διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά.
- Συχνότητα δρομολογίων: Στο κοινό τμήμα («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» έως «25ης Μαρτίου») η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών ξεκινά από τα 3 λεπτά, ενώ στον κλάδο προς Καλαμαριά ο μέσος χρόνος διελεύσεων διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά (με αναλογία συρμών 2:1 προς Μίκρα και Νέα Ελβετία).