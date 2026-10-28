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Ομαλοποιήθηκε πλήρως η κίνηση των συρμών στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς άνοιξαν ξανά για το επιβατικό κοινό οι έξι σταθμοί των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η άρση των περιοριστικών μέτρων επέτρεψε την άμεση επαναφορά της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το μήκος του δικτύου.

Το χρονικό της αναστολής

Η προσωρινή διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί κατόπιν σχετικής εντολής των αστυνομικών αρχών. Το μέτρο αφορούσε κομβικά σημεία του κέντρου και συγκεκριμένα τους σταθμούς «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Η επίσημη ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

Μετά την άρση της απαγόρευσης το απόγευμα της Τετάρτης, η διαχειρίστρια εταιρεία THEMA ανακοίνωσε την επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά και χωρίς κανένα εμπόδιο σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

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