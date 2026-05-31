Η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουλίου.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, ήταν κατηγορηματικός για το χρονοδιάγραμμα: «πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», ανέφερε.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Μετρό για τρεις εβδομάδες (από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου) ήταν απαραίτητη για τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον διεθνή φορέα TÜV.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα έπρεπε να συνδεθεί ένας νέος κλάδος (Καλαμαριά) επάνω σε μια γραμμή που βρίσκεται ήδη, σε πλήρη λειτουργία.

Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι τα σενάρια για δημιουργία κυκλικής γραμμής στη Θεσσαλονίκη έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά και αναδιαμορφώνονται πλήρως: «Δεν υπάρχει το μετρό με τον κύκλο, πέθανε. Αυτό ήταν μια αστειότητα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε σιδηροδρομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο νέος σχεδιασμός της Ελληνικό Μετρό επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη δύο νέων γραμμών που θα υλοποιηθούν σταδιακά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στη δυτική επέκταση του δικτύου, για την οποία ο σχεδιασμός έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά. Οι περιοχές που θα εξυπηρετηθούν μελλοντικά θα είναι: Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Εύοσμος, Κορδελιό, Νεάπολη, Σταυρούπολη και Ευκαρπία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Flyover, είπε ότι το μεγάλο οδικό έργο προχωράει κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στην ώρα του, δηλαδή τον Μάιο του 2027.