Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Οι πέντε νέοι σταθμοί παραδίδονται στην κυκλοφορία για το επιβατικό κοινό στις 15:00 το μεσημέρι, ενώ η πόλη γιορτάζει την άφιξη του μέσου με μεγάλη συναυλία.

Τα επίσημα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθούν στις 09:30 το πρωί, στον σταθμό «Μίκρα» με τον Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δίνουν το σύνθημα για την έναρξη λειτουργίας του νέου κλάδου.

Οι νέοι σταθμοί, οι διαδρομές και οι χρονοαποστάσεις

Ο νέος κλάδος προσθέτει 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο, δημιουργώντας μια διακλάδωση μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».

Οι 5 νέοι σταθμοί: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».

«Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Διαδρομή και χρόνοι: Η μετακίνηση από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα καλύπτεται σε 24 έως 26 λεπτά , ενώ η διαδρομή από την Καλαμαριά έως το κέντρο της πόλης θα διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά .

Η μετακίνηση από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα καλύπτεται σε , ενώ η διαδρομή από την Καλαμαριά έως το κέντρο της πόλης θα διαρκεί . Συχνότητα δρομολογίων: Στο κοινό τμήμα («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» έως «25ης Μαρτίου») η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών ξεκινά από τα 3 λεπτά, ενώ στον κλάδο προς Καλαμαριά ο μέσος χρόνος διελεύσεων διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά (με αναλογία συρμών 2:1 προς Μίκρα και Νέα Ελβετία).

Στις 15:00 ανοίγουν οι πύλες – Το νέο πλήρες ωράριο

Από τις 15:00 το μεσημέρι, οι πέντε νέοι σταθμοί παραδίδονται στη διάθεση των επιβατών, ενώ παράλληλα το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:15 – 00:30

05:15 – 00:30 Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

05:15 – 02:00 Κυριακή: 05:15 – 00:30

Σημειώνεται ότι οι ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις από τους τερματικούς σταθμούς.

Ειδικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τις Παρασκευές και τα Σάββατα 4-5 Σεπτεμβρίου και 11-12 Σεπτεμβρίου, το δίκτυο του Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και η συναυλία στην Καλαμαριά

Μετά την τελετή εγκαινίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για συναντήσεις με βουλευτές της ΝΔ, εκδηλώσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και διαδοχικές επαφές με παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, πριν αναχωρήσει το απόγευμα για τη Δυτική Μακεδονία.

Το βράδυ της Πέμπτης (27/08), στις 21:00, ο Δήμος Καλαμαριάς γιορτάζει την άφιξη του Μετρό με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη συμβολή των οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, με τη συμμετοχή του δημοφιλούς μουσικού σχήματος Noma Band.