Την ημερομηνία παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα μέσα σε συρμό της γραμμής, ο κ. Ταχιάος αποκάλυψε ότι το έργο θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, προσθέτοντας 5 νέους σταθμούς στο δίκτυο.

5 νέοι σταθμοί και 4,8 χιλιόμετρα δικτύου

Η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει συνολικό μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει πέντε νέους σύγχρονους σταθμούς.

Με την πλήρη ένταξη της νέας γραμμής στο σύστημα μεταφορών το συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 18 σταθμούς.

Επιπλέον, αναμένεται να αναβαθμιστούν δραστικά οι καθημερινές μετακινήσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ταχύτατη και απευθείας σύνδεση με το κέντρο της πόλης.

Η ανάρτηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Απαντώντας στα σενάρια και τα σχόλια των πολιτών για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των εγκαινίων, ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε το τοπίο στην ανάρτησή του αναφέροντας:

«Και στην Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν, αλλά και πολλοί από όσους σχολιάσατε το προηγούμενο post μου πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγκαινίων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει. Ε, λοιπόν, κάνετε λάθος! Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και τη χαρά της είδησης τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, που νομίζω ότι σε λίγο θα χρίσουμε Θεσσαλονικιό (ή Καλαμαριώτη). 27 Αυγούστου, λοιπόν».