Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκίνησε η πρώτη φάση των δοκιμαστικών δρομολογίων. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο μέσα στις επόμενες ημέρες να επεκταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί χωρίς απρόοπτα, η νέα γραμμή θα δοθεί στην κυκλοφορία για το επιβατικό κοινό μέχρι το τέλος του μήνα.

Αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς

Τους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης —Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα— επισκέφθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να επιβλέψει την πρόοδο των εργασιών λίγο πριν την παράδοση του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών και στελέχη της εταιρείας λειτουργίας THEMA. Αντικείμενο των συσκέψεων ήταν ο συντονισμός των τελικών ενεργειών για τη λήψη των απαραίτητων πιστοποιήσεων και την προετοιμασία της εμπορικής έναρξης.

Γιατί οι δοκιμές γίνονται αρχικά τη νύχτα

Όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων, η επιλογή να διεξάγονται αρχικά τα δοκιμαστικά δρομολόγια («trial run») μόνο τη νύχτα έγινε για να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της βασικής γραμμής από πιθανές διαταραχές.

Ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα των δοκιμών κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Έτσι, πολύ σύντομα οι δοκιμές θα ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του δικτύου, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση της γραμμής στα τέλη του μήνα.

Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια και ο στόλος των συρμών

Η ένταξη της επέκτασης της Καλαμαριάς αποτελεί τη δημιουργία ενός νέου κλάδου και όχι μια απλή επέκταση. Για την εξυπηρέτηση του διευρυμένου δικτύου, ο συνολικός αριθμός των συρμών αυξάνεται σε 33 (από 18 που λειτουργούν σήμερα).

Μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διακλαδώνονται είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τη Μίκρα, με αναλογία δρομολογίων 2:1, ενώ η ίδια λογική θα ισχύει και στην επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών πιστοποιείται η ασφαλής συντονισμένη λειτουργία των υποσυστημάτων από το Κέντρο Ελέγχου, καθώς και η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που προέρχεται από διαφορετικές συμβάσεις κατασκευής.