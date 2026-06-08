Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Εύβοια, καθώς η έντονη σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στην περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας (8 Ιουνίου), αναστατώνοντας εκ νέου τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς.

Η συνεχιζόμενη ακολουθία των δονήσεων έχει θέσει σε επιφυλακή τους σεισμολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τη συνήθη μετασεισμική δραστηριότητα ή για ενεργοποίηση νέων εστιών. Η μετασεισμική δραστηριότητα κρατά τους πολίτες στους δρόμους, την ώρα που τα πρώτα κλιμάκια των μηχανικών έχουν πιάσει δουλειά για να αποτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών.

Η απόγνωση είναι έκδηλη ανάμεσα στους πληγέντες, πολλοί από τους οποίους είδαν τις περιουσίες τους να υφίστανται σοβαρά πλήγματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σπίτια ακατάλληλα για κατοικία

Οι πρώτες αυτοψίες σε κατοικίες και δημόσια κτίρια αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Ρωγμές στην τοιχοποιία, καταρρεύσεις σοβάδων και δομικές αστοχίες έχουν καταστήσει αρκετά οικήματα -ιδιαίτερα παλαιότερης κατασκευής- προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμα.

«Δεν γίνεται να μένουν άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια. Είναι επικίνδυνο ακόμη και να μπεις μέσα για να πάρεις τα βασικά», περιγράφουν έντρομοι οι κάτοικοι, αποτυπώνοντας την κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης κοινότητας που φοβάται ένα νέο, ισχυρότερο χτύπημα του Εγκέλαδου.

Στη Δαφνούσα Ευβοίας, ο χθεσινός σεισμός με τα 5,2 Ρίχτερ, ουσιαστικά κατεδάφισε παλιά πετρόκτιστα σπίτισ, με τοίχους να έχουν καταρρεύσει και ταβάνια να κρέμονται.

Η ανάγκη για άμεση στέγαση όσων δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Προστασία.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Λιάσκος Αργύρης, δήλωσε πως «τρία σπίτια στη Δαφνούσα είναι για κατεδάφιση. Στο Προκόπιο υπάρχουν επίσης πολλά χτυπημένα σπίτια. Δεν πρέπει να μείνει ο κόσμος σε αυτά τα σπίτια και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Είπαμε να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια. Μας έδωσαν στον Ιωάννη τον Ρώσο για να φιλοξενηθούν. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα».

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι από τους μηχανικούς

Από νωρίς το πρωί, ειδικά κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) «χτενίζουν» τις πληγείσες περιοχές. Προτεραιότητα δίνεται στα σχολικά κτίρια αλλά και στις κατοικίες πολιτών που έχουν αναφέρει εμφανή προβλήματα στα στατικά στοιχεία.

Οι έλεγχοι αναμένεται να κρατήσουν μέρες, καθώς οι αιτήσεις για αυτοψίες αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη σήμανση για το ποια κτίρια είναι «πράσινα» (ασφαλή) και ποια «κίτρινα» ή «κόκκινα», οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν την είσοδο σε κτίσματα που παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές.

Ευθύμης Λέκκας: «Η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με το μπαράζ των μετασεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εύβοια, τονίζοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, εξήγησε ότι η τρέχουσα δραστηριότητα αποτελεί δείγμα εκτόνωσης του φαινομένου.

«Θέλω να γίνονται τέτοιοι σεισμοί για να εκτονώνεται η περιοχή»

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι η μετασεισμική ακολουθία δεν του προκαλεί ανησυχία και ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. «Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη. Λαμβάνοντας τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν της περιοχής, υπενθυμίζοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο: «Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025. Δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».

Μικρός ο αριθμός των σπιτιών με σοβαρές ζημιές

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του σεισμού στις κτιριακές υποδομές της περιοχής, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σοβαρές ζημιές είναι περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως σε παλιά ή ακατοίκητα οικήματα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές στα γύρω χωριά δεν ξεπερνούν τα 15. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η πλειονότητα αυτών των κτιρίων δεν κατοικούνταν, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις στα σπίτια αυτά διέμεναν κάποιοι ηλικιωμένοι, για τους οποίους λαμβάνεται μέριμνα.

Λουκέτο σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

Λόγω της ανησυχίας που επικρατεί και για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) στις πληγείσες περιοχές.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος των σχολικών κτιρίων από ειδικά κλιμάκια μηχανικών, ώστε να διασφαλιστεί η στατική τους επάρκεια και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους μικρούς μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Κανονικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αντίθετα, καμία αλλαγή δεν επήλθε στον προγραμματισμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς σήμερα είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) διεξάγονται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις στα εξεταστικά κέντρα της Εύβοιας. Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι τα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα έχουν ήδη ελεγχθεί, ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Παιδείας για τη διατήρηση ενός απόλυτα ασφαλούς και ήρεμου περιβάλλοντος για τους εξεταζόμενους.

Σύσταση για ψυχραιμία

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικοί δήμοι καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ενημερώνονται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και να τηρούν τα προβλεπόμενα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση νέου μετασεισμού.