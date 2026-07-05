Ένα σοβαρό συμβάν, που ανάδειξε τη σημασία της πρώτης βοήθειας, έλαβε χώρα στα μέσα Ιουνίου στους Προμάχους Αλμωπίας, ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό του Δήμου Αριδαίας στην Κεντρική Μακεδονία, όταν μια 16χρονη κοπέλα υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της.

Η κινητοποίηση της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας ήταν καθοριστική.

Η μικρότερη αδελφή της 16χρονης ξύπνησε από τη βαριά αναπνοή της κοπέλας και ειδοποίησε αμέσως τους γονείς τους. Η μητέρα, έχοντας λάβει σχετική εκπαίδευση από τον οργανισμό Kids Save Lives, κατάλαβε αμέσως ότι η κόρη της δεν ανέπνεε σωστά. Ζήτησε βοήθεια και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ενώ ο πατέρας καλούσε το ΕΚΑΒ, έτρεξε να φέρει έναν από τους δύο απινιδωτές που υπάρχουν στο χωριό. Παράλληλα, ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, επίσης εκπαιδευμένος, έσπευσε στο σπίτι για να συνδράμει στη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ.

Ο απινιδωτής τοποθετήθηκε και λειτούργησε σε λιγότερο από δύο λεπτά. Με το πρώτο κιόλας σοκ (απινίδωση), η 16χρονη άρχισε να αναπνέει ξανά.

Ο μαραθώνιος της μεταφοράς και η ανάρρωση

Εξαιτίας της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης του χωριού, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 45 λεπτά, παραλαμβάνοντας την κοπέλα ζωντανή. Ακολούθησε ένας νοσοκομειακός μαραθώνιος από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας, στο Νοσοκομείο Έδεσσας, σε ΜΕΘ της Λάρισας, που τελικά οδήγησε στο Ωνάσειο Αθήνας, όπου και τοποθετήθηκε εσωτερικός βηματοδότης – απινιδωτής τελευταίας γενιάς.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της υγιέστατη.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο οργανισμός «Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές»: «Όλα δούλεψαν σωστά στην Αλυσίδα Επιβίωσης, αποδεικνύοντας πως οι εκπαιδευμένοι πολίτες και οι απινιδωτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά στην επαρχία, στις απομακρυσμένες περιοχές και τα Ελληνικά νησιά!».