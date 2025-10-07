Την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, η Λέσχη 4×4 Πάτρας ΣΚΑΡΤΑ 100 πραγματοποίησε μία μοναδική εξόρμηση στη φύση, γεμάτη περιπέτεια, όμορφες εικόνες και αληθινό συναίσθημα. Περίπου 30 έως 40 οχήματα από όλη την Αχαΐα, την Ηλεία αλλά και την Κορινθία, συναντήθηκαν για μια μεγάλη διαδρομή μέσα στα μαγευτικά μονοπάτια του δάσους της Φολόης, στα μέρη των Κενταύρων, με στάσεις στους καταρράκτες της Νεμούτας και στο παραμυθένιο πέτρινο γεφυράκι του ποταμού Ερυμάνθου.

Η βόλτα αυτή δεν ήταν απλώς μια εκδρομή με 4×4 – ήταν μια γιορτή της φύσης, της παρέας και του σεβασμού στο περιβάλλον. Οικογένειες, παιδιά, φίλοι του τετρακίνητου, του αθλητισμού και της υπαίθρου βρέθηκαν όλοι μαζί, γεμίζοντας το τοπίο με χαμόγελα, φωνές και ήχους από κινητήρες που σέβονται το χώμα που πατούν…

