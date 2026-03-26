Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο από την Εύβοια, είδε το φως της δημοσιότητας, με τον μοναδικό μαθητή σχολείου στην Αμυγδαλιά να παρελαύνει μαζί με τη δασκάλα του.

Στο βίντεο φαίνεται ο μαθητής, ο οποίος φοιτά στην τελευταία τάξη του Δημοτικού, να αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του Σχολείου στην παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του τη δασκάλα του, Σοφία Σιδέρη.

Το Σχολείο της περιοχής παραμένει ανοιχτό χάρη στην επιμονή της εκπαιδευτικού, η οποία συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την παρουσία της εκπαίδευσης σε μια απομακρυσμένη Κοινότητα.